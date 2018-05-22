HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mendilci teyzelerin müzisyenlere eşlik ettiği anlar sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2018 20:34 | Son Güncelleme

Mendilci teyzelerin caz yapan müzisyenlere eşlik ettiği görülüyor. İzleyenlere keyifli anlar yaşatan teyzelerin bu görüntüsü sosyal medyada hızla yayılıyor.

İstiklal Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde, sokakta caz yapan müzisyenlere teyzeler danslarıyla eşlik ederken görülüyor. Muhteşem ötesi bir görüntünün ortaya çıktığı o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
İnşaat işçilerinin ölümle dansıİnşaat işçilerinin ölümle dansı
Motosikletlinin tehlikeli şovu kötü bittiMotosikletlinin tehlikeli şovu kötü bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksim İstiklal Caddesi Müzisyen sosyal medya mendilci teyzeler

En Çok Okunan Haberler

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan olayları

71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan olayları

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Vatandaşın Hali Oynatmaya az kaldı Doktorum nerde ????
Diğer Haberler
Defalarca takla attı ama sonrasını görenler şaşırdı

Defalarca takla attı ama sonrasını görenler şaşırdı

İnşaat işçilerinin ölümle dansı

İnşaat işçilerinin ölümle dansı

Motosikletlinin tehlikeli şovu kötü bitti

Motosikletlinin tehlikeli şovu kötü bitti

Ameliyat masasında olay görüntü! Çok sayıda videosu çıktı

Ameliyat masasında olay görüntü! Çok sayıda videosu çıktı

Yılan ile dev çıyanın inanılmaz mücadelesi

Yılan ile dev çıyanın inanılmaz mücadelesi

Trenin altında kalan kadının mucize kurtuluşu

Trenin altında kalan kadının mucize kurtuluşu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.