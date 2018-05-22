Mendilci teyzelerin müzisyenlere eşlik ettiği anlar sosyal medyayı salladı

İstiklal Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde, sokakta caz yapan müzisyenlere teyzeler danslarıyla eşlik ederken görülüyor. Muhteşem ötesi bir görüntünün ortaya çıktığı o anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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