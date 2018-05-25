Merada otururken ineği saçlarını yaladı

Ardanuç ilçesine bağlı Bereket köyünde besicilik yapan Muhammet Köse, büyükbaş hayvanlarını meraya otlatmaya götürdü. Köse merada otururken yaklaşan inek, sahibinin saçlarını yaladı.
Muhammet Köse, bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. İlgi gören görüntüyü paylaşanlar 'Kuaför inek', 'Saçlar artık jöleli' yorumlarında bulundu. (DHA)
HDP'ye kötü haber! Mahkumiyet kararı verildi
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
İstanbul'da '24 Haziran' operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Görenler kayıtsız kalamıyor! Bu meslek can alıyor
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Oruç tutanların kavuşacağı nimetler
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum