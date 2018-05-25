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Merada otururken ineği saçlarını yaladı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.05.2018 15:50 | Son Güncelleme

Artvin'in Ardanuç ilçesinde merada otlayan ineğin sahibi Muhammet Köse'nin saçlarını yaladığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Ardanuç ilçesine bağlı Bereket köyünde besicilik yapan Muhammet Köse, büyükbaş hayvanlarını meraya otlatmaya götürdü. Köse merada otururken yaklaşan inek, sahibinin saçlarını yaladı.

Muhammet Köse, bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. İlgi gören görüntüyü paylaşanlar 'Kuaför inek', 'Saçlar artık jöleli' yorumlarında bulundu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin mera inek

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