Meraklı çocuk hayatının şokunu yaşadı.

Çin'de bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntü izleyenleri güldürdü. İçi dolu olan el arabasıyla oynamak isteyen çocuk, ağırlığın dengesi değişince bir anda öne fırladı. El arabasının fırlattığı çocuğun bu görüntüsü sosyal medyada yayıldı, izleyenleri güldürdü.