Meraklı çocuk hayatının şokunu yaşadı.

Çin'de bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntü izleyenleri güldürdü. İçi dolu olan el arabasıyla oynamak isteyen çocuk, ağırlığın dengesi değişince bir anda öne fırladı. El arabasının fırlattığı çocuğun bu görüntüsü sosyal medyada yayıldı, izleyenleri güldürdü.
Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!
Niye bırakmıyorsun Tosun falan araştırılsın! Ahmet Hakan yazdı
Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama
Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!
İkinci bir emre kadar kısıtlama getirildi!
Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar
BMGK acil gündemle toplanıyor
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum