Meraklı papağan hız kamerasına takıldı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde papağanın polisin hız kamerasına olan merakı gülümsetti. Kakadu türü papağan sosyal medyada popüler hale gelirken videosu 400 binden fazla kez görüntülendi. Meraklı papağan, polisin hız kamerasına bakarak keşfetmeye çalışırken bu halleri komik anlara sahne oldu. Queenslad'deki Ulaştırma ve Ana Yollar Dairesi, meraklı papağının videosunu paylaşarak ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştıklarını belirtti.

