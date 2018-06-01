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Meraklı papağan hız kamerasına takıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

Avustralya’nın Queensland eyaletinde meraklı bir papağan hız kamerasına yakalandı.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde papağanın polisin hız kamerasına olan merakı gülümsetti. Kakadu türü papağan sosyal medyada popüler hale gelirken videosu 400 binden fazla kez görüntülendi. Meraklı papağan, polisin hız kamerasına bakarak keşfetmeye çalışırken bu halleri komik anlara sahne oldu. Queenslad'deki Ulaştırma ve Ana Yollar Dairesi, meraklı papağının videosunu paylaşarak ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştıklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya hız kamerası papağan Queensland

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