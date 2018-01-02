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Mermiyi namluya böyle sürüş görülmedi

İLGİNÇ HABERLER | 02.01.2018 18:05 | Son Güncelleme 11 saat önce

Görüntüdeki kişi mermiyi namluya sürme işini adeta bir şova çevirmiş.

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Anahtar Kelimeler:
silah mermi

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