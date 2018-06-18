Metrelerce havaya uçtu

Ontario eyaletinde yaşanan olayda, hızla gelen motosiklet, bir anda önüne çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü metrelerce havaya uçarken, motosiklet de paramparça oldu. Ağır yaralanan talihsiz sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

