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Metrelerce havaya uçtu

İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

Kanada’da otoyolda bir anda şerit değiştiren cip, feci bir kazaya yol açtı. Başka bir aracın kamerasına yansıya kaza anı saniye saniye kaydedildi.

Ontario eyaletinde yaşanan olayda, hızla gelen motosiklet, bir anda önüne çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü metrelerce havaya uçarken, motosiklet de paramparça oldu. Ağır yaralanan talihsiz sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Kaza Motosiklet çip

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