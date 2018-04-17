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Metrelerce yükseklikte tehlikeli budama çalışması kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 17.04.2018 10:11 | Son Güncelleme

Ankara’da hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki ağaca tırmanarak dalları budayan şahısın gereksiz cesareti yürekleri ağızlara getirdi.

Ankara’da metrelerce yükseklikteki ağacın dallarını budayan şahsın cesareti, akıllara durgunluk verdi. Elindeki nacakla yaklaşık 10 metre yüksekliğe tırmanan genç bir eliyle ağaca tutunurken, diğer elindeki nacağı sallayarak dalları kesti.

Gencin dakikalarca süren tehlikeli çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (İHA)

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Ankara Nacak budama

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