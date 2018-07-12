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Metrelerce yükseklikten kendini aşağı sarkıttı, akrabaları son anda yakaladı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.07.2018 09:12 | Son Güncelleme

Adana’da 8 katlı binanın damından aşağı atlama girişiminde bulunan şahsı son anda akrabaları tuttu.

Olay, Yüreğir İlçesi DSİ Toki konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki E.S. oturdukları 8 katlı apartmanın damına çıkarak intihar etmek istedi. Durumu gören vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın atlama durumuna karşılık hava yastığı açtı.

‘Akrabaları şahsın elinden tutarak kurtardı’

Polis ile çevredeki vatandaşlar E.S.’yi atlamaması için ikna etmeye çalıştığı sırada, akrabaları apartmanın dam kısmına çıktı. Akrabalarını fark eden E.S. 8 katlı apartmanın damından kendini aşağı sarkıttı. Bu sırada akrabaları son anda E.S.’in ellerinden tuttu. Metrelerce yükseklikte sallanan şahıs son anda yukarı doğru çekildi. E.S.daha sonra kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana intihar can pazarı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AKRABALAR NASILDA TUTMUŞ HAYRET .!NORMALDE İTERLERDİ.
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