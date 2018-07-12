Metrelerce yükseklikten kendini aşağı sarkıttı, akrabaları son anda yakaladı

Olay, Yüreğir İlçesi DSİ Toki konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki E.S. oturdukları 8 katlı apartmanın damına çıkarak intihar etmek istedi. Durumu gören vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın atlama durumuna karşılık hava yastığı açtı.
‘Akrabaları şahsın elinden tutarak kurtardı’
Polis ile çevredeki vatandaşlar E.S.’yi atlamaması için ikna etmeye çalıştığı sırada, akrabaları apartmanın dam kısmına çıktı. Akrabalarını fark eden E.S. 8 katlı apartmanın damından kendini aşağı sarkıttı. Bu sırada akrabaları son anda E.S.’in ellerinden tuttu. Metrelerce yükseklikte sallanan şahıs son anda yukarı doğru çekildi. E.S.daha sonra kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. (İHA)
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