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Metrelerce yüksekten düşen iPhone çalışmaya devam etti

İLGİNÇ HABERLER  | 26.07.2018 18:34 | Son Güncelleme

Cansel Yıldırım isimli kişi video çektiği sırada telefonunu 137 metreden düşürdü. O anlar ise düşen telefonun kamerasına böyle yansıdı.

Gittiği tema parkında bindiği alet üzerinde video kaydı yapan Cansel Yıldırım isimli kişi, 137 metre yükseklikte telefonunu düşürdü. Telefon düştüğü sırada video kaydetmeye devam etti ve düştüğünde de çalışmaya devam etti. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
iPhone tema parkı

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