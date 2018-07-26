Metrelerce yüksekten düşen iPhone çalışmaya devam etti

Gittiği tema parkında bindiği alet üzerinde video kaydı yapan Cansel Yıldırım isimli kişi, 137 metre yükseklikte telefonunu düşürdü. Telefon düştüğü sırada video kaydetmeye devam etti ve düştüğünde de çalışmaya devam etti. İşte o anlar...



