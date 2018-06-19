HABER

Metro istasyonunda yolcuları şaşkına çeviren görüntü

İLGİNÇ HABERLER  | 19.06.2018 11:02 | Son Güncelleme

Metro istasyonunda yolcuları şaşkına çeviren görüntü

New York metro istasyonunda bir kadın bacaklarını tıraş ederken görüntülendi. Görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

PARTNERKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzaraKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzara
Klarnet eşliğinde dertlenen köpekKlarnet eşliğinde dertlenen köpek
Tavşanların kavgası kameradaTavşanların kavgası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
metro istasyon kadın

En Çok Okunan Haberler

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Klarnet eşliğinde dertlenen köpek

Klarnet eşliğinde dertlenen köpek

Tavşanların kavgası kamerada

Tavşanların kavgası kamerada

Helikopterin pervanesi tesise çarptı

Helikopterin pervanesi tesise çarptı

Susayan köpeğe elleriyle su içirdi

Susayan köpeğe elleriyle su içirdi

Minik kız şarkı söyledi, kuzusu dans etti

Minik kız şarkı söyledi, kuzusu dans etti

Gerçek hayatta PUBG oynayan Türk askeri

Gerçek hayatta PUBG oynayan Türk askeri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.