Metro merdiveninden inerken gaspçı saldırdı

Almanya'nın Essen metro istasyonu merdivenlerinde yaşanan korkunç olay büyük yankı uyandırdı. Telefonuyla görüşme yaparken merdivenden inen 17 yaşındaki kıza, arkadan elindeki bira şişesiyle yaklaşan bir adam saldırdı. Elindeki bira şişesini genç kızın başına vuran saldırgan adam, telefonu çalmak için hamle yaptı, ancak beklemediği bir direnişle karşılaştı.

ARKADAN GELİP BAŞINA ŞİŞEYLE VURDU

Görüntüde telefon görüşmesi yaparken merdivenden inen kızın arkasından elinde şişeyle gelen adam görülüyor. Genç kızın başına şişeyle vuran gaspçı, telefonu çalmak için bir süre mücadele ediyor. Yaşanan arbedede suç ortağı olduğu tahmin edilen ikinci bir kişi daha geliyor ancak o da beklemediği direnişle karşılaşıyor ve istediğini alamıyor.

DİĞER GASPÇIYA DA KARŞI GELDİ

Gelen ikinci kapkaççıyı da ayaklarıyla savuşturan cesur kız yaşanan olayda hırsızları oradan uzaklaştırmayı başarıyor. İstediklerini alamayacağını anlayan hırsızlar merdivene geri dönüp kaçıyor. 13 Nisan günü yaşandığı belirtilen korkunç olayı araştıran polis, görüntüler sayesinde saldırganı buldu. Saldırganın tutuklandığı bilgisi verildi.

DAHA ÖNCE BERLİN'DE YAŞANAN OLAYI HATIRLATTI

Bu olay daha önce Berlin'de bir metro merdivenlerinde yaşanan tekmeleme olayını hatırlattı. O olayda da metro merdivenlerinden inen kadına arkadan yaklaşan şahıs, kadını arkadan tekmeleyerek yaralamıştı. Yaşanan bu olayın görüntüleri tüm dünyada yankılanmıştı.