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Metroda dehşet anları! Pitbull kadına saldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kendinde bir metroda korku dolu anlar yaşandı. Pitbull cinsi bir köpek kadın yolcuya saldırdı. O anlar amatör kameraya böyle yansıdı.

ABD’nin New York kentinde bir metroda korku dolu anlar yaşandı. Bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, sahibiyle birlikte metroya binen pitbull cinsi bir köpek kadın yolcuya saldırdı. Metrodaki yolcular panik haline kaçışırken, köpek çevredekilerin müdahalesine rağmen uzun süre kadını bırakmadı. Dakikalar süren çabalar sonucunda kadın kurtulurken, metro yolcuları köpeğin sahibine tepki gösterdi.

Videonun sosyal medyada yayılması üzerine New York Belediyesi’nden açıklama yapıldı. Videonun ne zaman kaydedildiğini tespit edemediklerini belirten yetkililer, “Eğer asistan görevi yapan hayvanlar değilse, tüm hayvanlar kafesleriyle birlikte metroya alınmalıdır” açıklamasında bulundu.

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