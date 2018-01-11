HABER

Metroda kadınların feci kavgası kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 11.01.2018 16:05 | Son Güncelleme 27 dakika önce

Hong Kong metrosunda çekilen görüntülerde üç kadın, metroda koltuk kavgasına tutuştular. Görüntülerde oturan bir kadın, trendeki iki bayan yolcuların saçlarını vahşice çekiyor ve oturan yolcuya da tekme atıyor. Polis ekipleri şiddet uygulayan kadını tutukladı. Diğer kadınlar ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga metro kadın

En Çok Okunan Haberler

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

Fatih Portakal: Erdoğan'ın bu sözlerinin altına imza atarım ama...

Fatih Portakal: Erdoğan'ın bu sözlerinin altına imza atarım ama...

Ünlü meteorologdan İstanbullulara kritik uyarı: Kar için tarih verdi!

Ünlü meteorologdan İstanbullulara kritik uyarı: Kar için tarih verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uygunsuz parka gösterdiği tepki şaşkına çevirdi

Uygunsuz parka gösterdiği tepki şaşkına çevirdi

Donald Trump fena gaf yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Donald Trump fena gaf yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Narkoz etkisiyle 'Gelin çiçek derelim' performansı izleyenleri kahkahaya boğuyor

Narkoz etkisiyle 'Gelin çiçek derelim' performansı izleyenleri kahkahaya boğuyor

Domuzu böyle avladı! Bir anda karşı karşıya kaldılar

Domuzu böyle avladı! Bir anda karşı karşıya kaldılar

Bowling topunu öyle bir yere attı ki...

Bowling topunu öyle bir yere attı ki...

Denge oyununda aldığı darbeye rağmen yıkılmadı

Denge oyununda aldığı darbeye rağmen yıkılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.