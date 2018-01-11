Metroda kadınların feci kavgası kamerada

Hong Kong metrosunda çekilen görüntülerde üç kadın, metroda koltuk kavgasına tutuştular. Görüntülerde oturan bir kadın, trendeki iki bayan yolcuların saçlarını vahşice çekiyor ve oturan yolcuya da tekme atıyor. Polis ekipleri şiddet uygulayan kadını tutukladı. Diğer kadınlar ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.