Metroda korku dolu anlar! Küçük çocuk son anda kurtarıldı

İtalya'nın Milano kentinde metro raylarına atlayan bir çocuk son anda kurtarıldı. Genç adam yalnızca çocuğu kurtarmakla kalmadı. Çocuğun raylara düşen oyuncağını da alarak çocuğa geri verdi. Olay anında bir sonraki trenin gelmesine yalnızca 90 saniye olduğu belirtildi. İşte istasyonda yaşanan o anlar...
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