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Metroda zor anlar! Köpeği kurtarmak için seferber oldular

İLGİNÇ HABERLER | 27.01.2018 12:25 | Son Güncelleme 7 saat önce

Bursa’da raylara inen köpeği ekipler kurtardı. Metro ile takip edilen köpek 3 durak sonra yakalanabilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Şirinevler metro istasyonunda raylara giren sevimli köpek için Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Altuntaş’ın da katıldığı kurtarma operasyonunda kolay kolay yakalanmayan köpek, ekipleri 3 istasyon peşinden sürükledi. Metro ile takip edilen köpek, Gürsu istasyonunda yakalanabildi. Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı'nda koruma altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahiplerinin Veteriner İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçebileceği belirtildi.

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Bursa köpek metro

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