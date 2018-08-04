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Metroya deri kanepeyle binen adam görenleri şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 04.08.2018 10:51 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bulunan bir metro hattında kayıtlara geçen olay garip görüntülere sahne oldu. Metroya büyük çaba sarf ederek kanepe ile binen adam, bu yetmezmiş gibi bir de ona oturarak yolculuk etti.

New York'ta IRT Lexington Avenue metro hattında yaşanan ilginç olay pes dedirtti. Büyük bir çaba sarf edip yanında kanepe taşıyarak metroya binen adamın görüntüleri birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde koltuğu trene binene kadar sürükleyen adam, en sonunda bu amacına ulaşıyor. İstasyonda bulunan bir kişi tarafından kaydedilen görüntüye bu kez metronun içinde bulunan bir başka kişinin çektiği görüntü devreye giriyor. Metronun içinde kanepesine oturarak yolculuk eden adam, yolcular tarafından da bir hayli ilgi görüyor.

Bir kullancı kendi çektiği videoyu sosyal medyada paylaşınca, o anlara tanıklık eden başka kullanıcılar da kendi çektikleri görüntüyü paylaştı. Farklı kişilerin farklı yerlerde çektikleri görüntüler birleştirildi. İşte hem ilginç hem de eğlenceli anları gösteren kanepeyle metroya binen adamın o görüntüsü...

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metro yolcu Koltuk

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