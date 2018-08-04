Metroya deri kanepeyle binen adam görenleri şaşkına çevirdi

New York'ta IRT Lexington Avenue metro hattında yaşanan ilginç olay pes dedirtti. Büyük bir çaba sarf edip yanında kanepe taşıyarak metroya binen adamın görüntüleri birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde koltuğu trene binene kadar sürükleyen adam, en sonunda bu amacına ulaşıyor. İstasyonda bulunan bir kişi tarafından kaydedilen görüntüye bu kez metronun içinde bulunan bir başka kişinin çektiği görüntü devreye giriyor. Metronun içinde kanepesine oturarak yolculuk eden adam, yolcular tarafından da bir hayli ilgi görüyor.

Bir kullancı kendi çektiği videoyu sosyal medyada paylaşınca, o anlara tanıklık eden başka kullanıcılar da kendi çektikleri görüntüyü paylaştı. Farklı kişilerin farklı yerlerde çektikleri görüntüler birleştirildi. İşte hem ilginç hem de eğlenceli anları gösteren kanepeyle metroya binen adamın o görüntüsü...

