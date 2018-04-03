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Mide bulandıran görüntü! Tencereye idrarını yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2018 20:24 | Son Güncelleme

Bir adamın çorba tenceresine idrarını yaptığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılıyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir adamın çorba tenceresine idrarını yaptığı görülüyor. Mide bulandıran bu görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

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çin idrar çorba tenceresi

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