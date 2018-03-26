HABER

Midibüsün içinden çıkan insan sayısı şoke etti

İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2018 22:10 | Son Güncelleme

Midibüsün içinden çıkan insan sayısı görenleri şaşkına çevirdi.

Trafik kazası sonrası midibüsünün içerisinden çıkan yolcu sayısı görenleri şaşkına çevirdi.

Afrin'de patlama!Afrin'de patlama!
Çikolataya cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!Çikolataya cinsel gücü artırıcı ilaç koymuşlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza midibüs

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Çin'den dünyaya çağrı!

Çin'den dünyaya çağrı!

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizim metrobus bile bu kadar insan almıyor. ...
Diğer Haberler
Anne ve bebeğin emzik kapışması izleyenleri güldürdü

Anne ve bebeğin emzik kapışması izleyenleri güldürdü

İnadın bedeli çok ağır oldu

İnadın bedeli çok ağır oldu

Genç kızlar dans ederken polis kovalamacasının ortasında kaldı

Genç kızlar dans ederken polis kovalamacasının ortasında kaldı

Birbirinden bıkan yaşlı çift bastonla kavga etti

Birbirinden bıkan yaşlı çift bastonla kavga etti

Ambulans şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti

Ambulans şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti

İnsan gibi gülen horoz!

İnsan gibi gülen horoz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.