Milletvekili Çakır’dan alkışlanacak hareket

Malatya’da 15 Temmuz Millet Meydanı'nda gerçekleşen program sırasında protokolde oturan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, sahnenin önünde duran sokak köpeğine kendisi için sehpaya konulan suyu verdi. Belediye Başkanlığı döneminde de sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle tanınan Çakır’ın bu davranışı ise takdir topladı. (İHA)

