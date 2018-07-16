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Milletvekili Çakır’dan alkışlanacak hareket

İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2018 08:27 | Son Güncelleme

Malatya’da 15 Temmuz demokrasi ve şehitleri anma programına katılan Milletvekili Ahmet Çakır, protokolde susayan bir sokak köpeğine kendi suyunu verdi.

Malatya’da 15 Temmuz Millet Meydanı'nda gerçekleşen program sırasında protokolde oturan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, sahnenin önünde duran sokak köpeğine kendisi için sehpaya konulan suyu verdi. Belediye Başkanlığı döneminde de sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle tanınan Çakır’ın bu davranışı ise takdir topladı. (İHA)

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Su köpek Malatya Ahmet Çakır 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Helal sana Ahmet Bey. İnsanlıktan nasibini almamışların çoğaldığı şu günlerde yaptığın güzellik herkese örnek olsun İnşallah...
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