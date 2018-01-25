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Milyonlar bunu izliyor! Babasına böyle eşlik etti

İLGİNÇ HABERLER | 25.01.2018 17:28 | Son Güncelleme 3 saat önce

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde babasının çaldığı gitara danslarıyla eşlik eden bebeğin görüntüleri 30 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
bebek baba sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
adam castin biberden güzel sölüyo.
Yavrucak sonuna doğru yorulsa da gösteri süper,çocuk şirin...
Bu ne ya böyle çocukları görüp acilen doğurmam lazım diyorum sonra etrafımdaki şeytan musvettesi çocuklar aklıma geliyor vazgeçiyorum
çocuk her ne kadar yaramaz olursa olsun şeytanla uzaktan yakından ilgisi alakası olmayan melekten farksız varlıklardır onlar..inşallah size de nasip olur da ne demek istediğimi anlarsınız:)
Bu ne ya bunları görüp acilen doğurmam lazım diyorum sonra etrafımdaki şeytan musvettesi çocuklar aklıma gelip vazgeçmiyorum
ne olmuşki..1 oğlum 1 kızım var onlarda aynı böyle ben saz çalarken karşımda oynarlardı
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