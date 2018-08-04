Mini kasırga hayrete düşürdü

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Bir etkinlik alanının bulunduğu yerde meydana gelen kasırga ilginç görüntülere sahne oldu. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde küçük bir alanda etkili olan kasırda alandaki sandalyeleri uçuruyor, yerdeki toprağı kaldırarak toz bulutu oluşmasına neden oluyor.

Orada bulunan kişilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay bir o kadar da tedirgin bakışlarla izleniyor. Eşine az rastlanır görüntü orada bulunan bir kişi tarafından amatör kameraya kaydediliyor. İşte o görüntü.

