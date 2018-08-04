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Mini kasırga hayrete düşürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 04.08.2018 08:36 | Son Güncelleme

Bir etkinlik alanında meydana gelen mini kasırga ilginç görüntülere sahne oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüde mini bir kasırga alanda bulunan sandalyeleri yerle bir ediyor. İnsanların şaşkın bakışları arasında izledikleri kasırga, amatör kameraya böyle yansıyor.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Bir etkinlik alanının bulunduğu yerde meydana gelen kasırga ilginç görüntülere sahne oldu. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde küçük bir alanda etkili olan kasırda alandaki sandalyeleri uçuruyor, yerdeki toprağı kaldırarak toz bulutu oluşmasına neden oluyor.

Orada bulunan kişilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay bir o kadar da tedirgin bakışlarla izleniyor. Eşine az rastlanır görüntü orada bulunan bir kişi tarafından amatör kameraya kaydediliyor. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
kasırga rüzgar

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