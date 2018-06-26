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Minibüs sürücüsü köpeğin üzerine aracını böyle sürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 26.06.2018 18:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir sürücünün yerde yatan köpeğe çarpıp kaçma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Köpeğin sahibi Anıl Karataş sorumsuz sürücüye tepki gösterdi.

Kdz. Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda bir minibüs sürücüsü akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra dönüş yaptığı sırada yerde yatan köpeğin üzerinden geçmeye çalıştı. Minibüsü fark edip son anda kaçmayı başaran Sibirya Kurdu cinsi “Şivas” isimli köpek acılar içerisinde dakikalarca bağırdı. Köpeğin sahibi Anıl Karataş köpeğinin tedavisini yaptırırken, minibüs sürücüsüne ise tepki gösterdi. Karataş olayla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada “67 TS 193 plakalı araç buradan mazot almış.

Geri geri geliyor ve bizim hayvanda yolun ortasında yatıyor. Hiç onu görmemezlikten gelmiş, üzerinden geçmiş. Hayvan son anda kaçmış, ayağına denk gelmiş. Kaçmış, gitmiş. Adamda burada hiç durmadan yoluna devam ediyor.

İnsan bir merak eder ‘Ne oldu bu hayvana? Bir şey oldu mu?’ Burayı yıkmış, bağırmış, ağlamış burada. Herkes duymuş burada. Beni sabah 07.30’da aradılar evden, baktık hayvana Allah’a şükür bir şey yok. Ayağında zedelenme var, biraz topallıyor ama onun dışında. İnsanda biraz hayvan sevgisi olur. Hayvana çarptığın zaman bir durur bakarsın. Hiç bakmıyor. Böyle bir şey olur mu? Ben bunu yediremiyorum. İlla bir şey olması için hayvanın ölmesi mi lazım? İlla hayvanı öldürecek misin? Direk hayvanın üzerine sürmüşsün arabayı, direk. Uzaktan gelir, trafik yoğun olur anlarım. Senin hayvanı görmeme gibi bir ihtimalin yok. Sabit yolun ortasında duruyor bu hayvan. Direk vuruyorsun, gidiyorsun. Çok sinirime dokundu, çok kötü bir durum” dedi.

Köpeğine bundan sonra dükkanının içinde bakacağını anlatan Anıl Karataş ve köpeğin diğer sahibi Ozan Turan Şivas’ı sevip kendisini sakinleştirmeye çalıştı.

MİNİBÜSÜN KÖPEĞE ÇARPMA ANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sabah saatlerinde meydana gelen olayın görüntüleri yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün yakıt almaya geldiği ve sürücünün yakıtını aldıktan sonra dönüş yaptığı sırada köpeğin üzerine sürdüğü, köpeğin son anda kaçtığı ve bir süre baktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor

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Zonguldak köpek

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