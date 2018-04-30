HABER

Minibüsün altında kalmaktan 1 adımla kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2018 12:22 | Son Güncelleme

Kaza anı kamerada; minibüsün altında kalmaktan 1 adımla kurtuldu.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 'da bir kişi kontrolden çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen kaza bir başka araçtaki kameraya yansıdı.

Minibüs sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Refüjü aşan araç, karşı şeritte park halindeki bir otomobile çarpıp durdu. Bu sırada refüjde yürüyen bir kişi de bir adım geri atarak minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. (DHA)

Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!
Manisa'da gece yarısı depremManisa'da gece yarısı deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza kurtuluş

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
10 aylık bebek araçtan fırladı

10 aylık bebek araçtan fırladı

Bingöllü çobana meydan okudu

Bingöllü çobana meydan okudu

Bastonuyla 'topal oyunu' oynayan teyze

Bastonuyla 'topal oyunu' oynayan teyze

Biri motosikletle levha taşıdı, diğeri trafikte patenle yolculuk yaptı

Biri motosikletle levha taşıdı, diğeri trafikte patenle yolculuk yaptı

Küçük çocuğu otobüste böyle dövdü

Küçük çocuğu otobüste böyle dövdü

Taksim metrosunda dans eden adam sosyal medyayı salladı

Taksim metrosunda dans eden adam sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.