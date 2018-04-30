Minibüsün altında kalmaktan 1 adımla kurtuldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 'da bir kişi kontrolden çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen kaza bir başka araçtaki kameraya yansıdı.
Minibüs sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Refüjü aşan araç, karşı şeritte park halindeki bir otomobile çarpıp durdu. Bu sırada refüjde yürüyen bir kişi de bir adım geri atarak minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. (DHA)
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