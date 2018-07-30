Minibüsün yayanın üzerinden geçme anı kameralara böyle yansıdı

Kaza Düzce kent merkezi Kuyumcuzade bulvarında geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B. S. idaresindeki 81 S 008 plakalı minibüs Kuyumcuzade Bulvarına döndüğü sırada yolun karşısına geçmekte olan Figen Ozan'a (46) çarparak üstünden geçti. Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.
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