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Minik kız şarkı söyledi, kuzusu dans etti

İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2018 13:41 | Son Güncelleme

Erzincan’da küçük kızın şarkı söylediği keçi yavrusu müzik eşliğinde oyun oynadı.

Erzincan’da 5 yaşındaki Nurefşan isimli minik kız yavru keçiye şarkı söyleyerek onun dans etmesini sağladı. Kaydedilen görüntülerde keçi yavrusunun minik Nurefşan'ın alkışla tempo tuttuğu şarkısına dayanamayarak oyun oynadığı görülüyor.

Küçük keçi yavrusuna şarkılar söyleyen minik kızın ise keçi yavrusu ile doyasıya eğlendiği görüldü. Minik Nurefşan ile keçi yavrusunun oyunu, sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan kuzu Çocuk Şarkı dans

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