Minik Muhammet'in bayrak sevgisi sosyal medyayı salladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan bir buçuk yaşındaki Muhammet Mustafa Gürlek isimli çocuğun cep telefonda gördüğü Türk bayrağını öpmesi sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bir akrabası tarafından çekilen görüntüde elinde cep telefonu olan küçük çocuk, ekranda gördüğü Türk bayrağını tekrar tekrar öpüyor. Görüntüleri çeken akrabası tarafından sosyal medya hesabına yüklenen görüntüler kısa süre içinde ilgi odağı oldu.