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Moloza sıkışan kedi böyle kurtarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.04.2018 23:27 | Son Güncelleme

Kazakistan'ın Karağandı şehrinde bir inşaat alanındaki moloza sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu böyle kurtarıldı.

Molozlara sıkışan kedinin yardım çığlıklarını çevreden geçenler duydu ve hemen görevlilere haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir saatlik çalışma sonucu talihsiz kediyi sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

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