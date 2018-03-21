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Motorcuya karışan adamların hazin sonu

İLGİNÇ HABERLER  | 21.03.2018 16:39 | Son Güncelleme

Motosiklet sürücüsüne bulaşan adamların hazin sonu kameraya böyle yansıdı.

Motosiklet sürücüsüne bulaşan iki adam, sürücünün sert tepkisiyle karşılaştı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
motorcu kavga

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