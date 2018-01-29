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Motorla turistlerin üzerinden geçip gitti

İLGİNÇ HABERLER | 29.01.2018 18:39 | Son Güncelleme 2 saat önce

Motorla turistlerin üzerinden geçti, neye uğradıklarını şaşırdılar

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Anahtar Kelimeler:
turist Motor

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