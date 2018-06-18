Motosiklet kasasında tehlikeli yolculuk

Yapılan uyarılara ve yaşanan kazalara rağmen trafikte tehlikeli yolculuklar görülmeye devam ediyor. Arnavutköy’de bir cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Bayram günü bir motosikletin arkasına kasayı bağlayan adam içinde 2 çocuğu taşıdı. Çocukların yanı sıra kasa içinde eşyalarda olduğu görülürken, motosikleti kullanan adamın kendi güvenliği için kask takması da dikkatlerden kaçmadı.
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