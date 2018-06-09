Motosiklet sürücüsü bu kadarına da pes dedirtti

Konya yolunda Ereğli yönüne seyir halinde olan bir sürücü yatar vaziyette motosikletini kullandı. Arkasından gelen sürücülerin dikkatini çeken motosikletlinin tehlikeli yolcuğu kayıt altına alındı. Kafasında kask da olmayan motosiklet sürücüsü ara ara arkasına bakarak gelen araçları da kontrol etmeyi ihmal etmedi. Ölüme adeta meydan okuyan sürücü daha sonra şerit değiştirerek hızını arttırdı. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli kişi daha sonra normal oturuş şeklini alarak gözlerden kayboldu.

