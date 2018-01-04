Motosiklet sürücüsü E-5 Karayolunda tehlike saçtı

E5 Karayolu Topkapı mevkinde ilerleyen bir motosiklet kullanıcısı, görenleri hayrete düşürdü. Motosiklet sürücüsü, trafikte ilerlerken,yanına bağladığı yük dolu römork ile hem kendi canını, hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu.
Bu da yetmiyormuş gibi sağ şerit yerine orta şeridi kullanan sürücüye, trafikte olan sürücüler tepki gösterdi.Trafikte yaşanan o anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün yanında bağladığı römork ile ilerlemesi görülüyor. (İHA)
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