Motosiklet sürücüsünün kıl payı kurtulduğu anlar

Sosyal medyada yayılan ve Hindistan'da yaşandığı notu düşülen görüntü adeta nefesleri kesti. Yolda seyreden bir motosikletli, trafikte seyreden araçları sırayla geçerken önündeki kamyon yaptığı geçiş sonrası şerit değiştiriyor ve yavaşlıyor.
Motosikletinin hızını kesmeyen sürücü, ilerlemeyi tercih ediyor ve önündeki kamyonun açtığı boş olduğunu düşündüğü şeride geçmeye karar veriyor. Ancak karşı yönde kendi şeridinde hızla gelen başka bir kamyonun olduğunu görüyor ve iki kamyon arasında ezilmekten son anda kurtuluyor.
Bu dehşet anlarını gösteren görüntü, motosikletlinin kask kamerasına yansıyor.
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
ABD'den yeni Menbiç açıklaması: Çekilmek gibi bir niyetimiz yok
Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar
Kendisine saldıranları böyle cezalandırdı: Utanç yürüyüşü!
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum