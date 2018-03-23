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Motosiklet sürücüsünün kıl payı kurtulduğu anlar

İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2018 08:29 | Son Güncelleme

Motosiklet sürücüsünün kıl payı kurtulduğu anlar kask kamerasında.

Sosyal medyada yayılan ve Hindistan'da yaşandığı notu düşülen görüntü adeta nefesleri kesti. Yolda seyreden bir motosikletli, trafikte seyreden araçları sırayla geçerken önündeki kamyon yaptığı geçiş sonrası şerit değiştiriyor ve yavaşlıyor.

Motosikletinin hızını kesmeyen sürücü, ilerlemeyi tercih ediyor ve önündeki kamyonun açtığı boş olduğunu düşündüğü şeride geçmeye karar veriyor. Ancak karşı yönde kendi şeridinde hızla gelen başka bir kamyonun olduğunu görüyor ve iki kamyon arasında ezilmekten son anda kurtuluyor.

Bu dehşet anlarını gösteren görüntü, motosikletlinin kask kamerasına yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Motosiklet kamyon kurtuluş

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