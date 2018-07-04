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Motosiklet üzerinde garip hareketler yapan adam

İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2018 15:32 | Son Güncelleme

Motosiklet üzerinde garip hareketler yapan adam

Yolda motosiklet üzerinde giden adam yaptığı hareketlerle şov yaptı. O anlar böyle görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet ŞOV

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