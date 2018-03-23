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Motosiklete bağlayıp böyle sürükledi... Köpeğe eziyet kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2018 10:28 | Son Güncelleme

Kilis’te bir kişi, motosikletin arkasına bağladığı köpeği uzun süre koşturması nedeniyle köpek metrelerce yerlerde sürüklendi.

Edinilen bilgiye göre, Çengel semtinde vicdansız bir sürücü köpeği motosikletin arkasına bağlayarak kilometrelerce koşturdu. Daha sonra koşacak hali kalmayan köpeğin metrelerce yerde sürüklenmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kilis köpek eziyet sürükleme

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