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Motosiklete böyle bindiler, polis tarafından sopalarla dövüldüler

İLGİNÇ HABERLER  | 11.06.2018 20:40 | Son Güncelleme

Motosiklete üç kişi ve kasksız binen kişiler polise yakalandı. Polis tarafından sopalarla dövülen adamların o anları kameraya böyle yansıdı.

Hindistan'da kaydedilen görüntülerde, motosiklete üç kişi ve kasksız binen adamlar, polis tarafından yakalanarak sopalarla dövüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Motosiklet

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