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Motosiklete önce yol vermedi daha sonra böyle çarptı

İLGİNÇ HABERLER | 28.12.2017 20:06 | Son Güncelleme 6 saat önce

Motosiklet sürücüsünün sosyal medyada yayınladığı görüntülere büyük tepki geldi. Kendisini geçmek isteyen motosiklete yol vermeyen araç sürücüsü bir fırsatını bulup geçen motosiklete arabayla çarpıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet Kaza araba

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