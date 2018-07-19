Motosikleti hızlı kullanan sucu gence tokat attı

Olay, gündüz saatlerinde, Konak'ta tarihi Hisar Camii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle damacana su taşıyan genç, iki kişinin yanından hızlıca geçti. Motosikletli genç, yanından geçtiği kişilerin uyarısıyla durdu. Tartışma sırasında, bu kişilerden biri, gence iki tokat attı. Olayı gören çevredeki esnaf, gencin yardımına koştu ve tokat atan kişiye tepki gösterdi. Gerginlik, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Taraflar olayla ilgili şikayetçi olmadı.
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