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Motosikletin üzerine yatarak ilerleyen sürücü kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 04.05.2018 15:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da ölümü göze alarak motosikletin üzerine yatıp adeta ölüme meydan okuyan motosiklet sürücüsü, yürekleri ağızlara getirdi. Yaşanan bu tehlikeli yolculuk ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İstanbul'da motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan ve adeta ölüme meydan okuyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Kimliği öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ayaklarını da havaya kaldıran sürücü kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Kasksız motosiklet sürücüsünün tehlikeli şovu ise diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, bir motosiklet sürücünün yatarak ilerlediği görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Motosiklet tehlikeli sürücü

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