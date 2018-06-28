Motosikletiyle ters yöne girip kaçan tavuğunu kovaladı

Yoğun trafiğin olduğu Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen motosiklet arkasındaki kümeste bulunan kuş, civciv ve tavukların olduğu kümesin kapağı açılması sonucu bir tavuk aşağıya düştü. Neye uğradığını şaşıran tavuk, yoğun trafiğin olduğu karayolunda ilginç görüntülere neden oldu.

Vatandaşların ikazı ile tavuğun düştüğünden haberi olan kümes sahibi de bir sağa bir sola kaçışan tavuğun peşinden koşarak, yakalamaya çalıştı. Uçun süre tavuğu kovalayan tavuk sahibi, karayolunda araç tehlikesine rağmen ilginç görüntülere neden oldu. Bir süre kovalanan tavuk yakalanarak, kümese konuldu. (İHA)

