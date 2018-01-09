Motosikletle çekyat taşıyan vatandaş pes dedirtti

Yalıkavak mahallesinde motosiklet üzerinde çekyat koltuğu taşıyan sürücü vatandaş kamerasına yansıdı. Çekyatı motosikletine yükleyen sürücünün bu tehlikeli hareketi başka bir motosiklet sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.
Motosikletine yüklediği koltuğu güçlükle taşımaya çalışan sürücünün tehlikeli yolculuğu ise bu kadarına pes dedirtti. Motosiklet koltuğu yerine çekyatın üzerine oturarak yolculuk yapan sürücü zaman zaman ise kontrolü kaybetti.
Yolda zikzaklar çizerek giden motosikleti güçlükle süren vatandaş kendi tehlikeye atması da dikkatlerden kaçmadı. (İHA)
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