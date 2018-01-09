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Motosikletle çekyat taşıyan vatandaş pes dedirtti

İLGİNÇ HABERLER | 09.01.2018 12:08 | Son Güncelleme 4 saat önce

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çekyatı motosikleti ile taşıyan sürücünün trafikteki halleri görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeye aldırmadan motosikletiyle yolculuk yapan sürücünün o anları ise başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Yalıkavak mahallesinde motosiklet üzerinde çekyat koltuğu taşıyan sürücü vatandaş kamerasına yansıdı. Çekyatı motosikletine yükleyen sürücünün bu tehlikeli hareketi başka bir motosiklet sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Motosikletine yüklediği koltuğu güçlükle taşımaya çalışan sürücünün tehlikeli yolculuğu ise bu kadarına pes dedirtti. Motosiklet koltuğu yerine çekyatın üzerine oturarak yolculuk yapan sürücü zaman zaman ise kontrolü kaybetti.

Yolda zikzaklar çizerek giden motosikleti güçlükle süren vatandaş kendi tehlikeye atması da dikkatlerden kaçmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet Muğla çekyat

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