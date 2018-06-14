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Motosikletli büyük kazadan son anda kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2018 13:05 | Son Güncelleme

Motosikletli büyük kazadan son anda kurtuldu.

Hindistan'da yolda seyreden motosikletli, karşı yolda kaza yapıp üzerine doğru gelen otomobilden son anda kurtuldu. Motosiklet ile otomobil birbirine en yakın olduğu anda yavaşlayıp durdu. Otomobilin içinden çıkan iki kişi net bir şekilde görülürken o anlar, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kaza Motosiklet

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