Motosikletli büyük kazadan son anda kurtuldu.

Hindistan'da yolda seyreden motosikletli, karşı yolda kaza yapıp üzerine doğru gelen otomobilden son anda kurtuldu. Motosiklet ile otomobil birbirine en yakın olduğu anda yavaşlayıp durdu. Otomobilin içinden çıkan iki kişi net bir şekilde görülürken o anlar, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.



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