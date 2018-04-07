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Motosikletli ile patenlinin tehlikeli yolculuğu

İLGİNÇ HABERLER  | 07.04.2018 12:04 | Son Güncelleme

Eskişehir'de motosikletten tutunarak ilerleyen patenli şahıs, bulvar boyunca tehlikelere aldırmadan yoluna devam etti.

Olay, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde motosikletli ile patenli şahısların trafikteki tehlikeli yolculukları görülürken, yaşanan olay saniye saniye kaydedildi. Özellikle bir eli ile denge sağlamaya çalışan, diğer eli ile motosikletten tutunan patenli şahıs, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. Adeta ölüme davetiye çıkartan gençler trafik ışıklarına gelmesiyle durdu. Yaşanan bu anlar ise an ve an bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

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Eskişehir paten

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