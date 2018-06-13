Motosikletli kadın sürücü ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Üsküdar Kuzguncuk’ta meydana gelen olayda, motosikletli kadın sürücü cadde üzerinde normal hızda seyrettiği esnada önündeki yolcu otobüsü bir anda yavaşladı. Otobüsün yavaşladığını geç fark eden kadın sürücü, hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yere savrulurken, üzerindeki sürücü ise karşı istikametten gelen otobüsün önüne düştü.
Motosikletinin düştüğün gören otobüs şoförü ise frene basarak son anda durdu. Sürücünün ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli otobüsün durmasıyla frene basıyor. Yere düşen kadın sürücü karşı şeride savruluyor.Bu sırada karşı yönden gelen otobüs sürücüsü son anda frene basınca kadın sürücü ölümden kurtuluyor. (İHA)
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