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Motosikletli magandalar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 07.06.2018 21:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda toplu halde ayağa kalkarak tek teker üzerinde giden motosikletli gençler trafikte adeta terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan gençler o anları bir de sosyal medyada yayınladı.

İstanbul’un çeşitli noktalarında akan trafikte tek teker üstünde üstünde giden motosikletli genç, cadde ve bulvarlarda terör estirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda kaydedilen görüntülerde, motosiklet 5 genç akşam saatlerinde hızla akan trafikte toplu halde tek teker üzerinde metrelerce gitti. Tek teker üstünde kalmayıp bir de ayağa kalkan gençlerden biri hem kendi hem de sürücülerin canını saniyelerce tehlikeye attı. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında eğlenen genç, en ufak bir hatasında faciaya neden olacağından habersiz akrobatik hareketler yaptı. Daha önce de çeşitli noktalarda birçok kez tek teker üstünde giden genç, kaydettiği o anları bir de sosyal medyadan yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet Beşiktaş

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