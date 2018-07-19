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Motosikletli ölümden kıl payı kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 19.07.2018 17:18 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, aniden duran trafikte frene basıp, şerit değiştirince motosikletliye çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansırken, motosikletli ise ölümden döndü.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde genç motosikletliyle seyir ettiği esnada karayolundaki trafik bir anda durdu. Trafiğin aniden yavaşladığını geç fark eden otomobil sürücüsü ise frene bastı. Fren sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, şerit değiştirdi. Orta şeride giren otomobil arkasından gelen motosikletli çarpıştı. Olayda kısa sürede direksiyon hakimiyetini sağlayan motosikletli, ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

"AZ KALSIN BENİ ÖLDÜRÜYORDUN"

Kaza sonrası motosikletlinin emniyet şeridine park ederek duran trafikte otomobile doğru yürüyen genç, sürücüye “Az kalsın beni öldürüyordun” diyerek tepki gösterdi. Sürücü ise önündeki aracın bir anda durdurduğunu söyleyerek kendini savundu. Taraflar ardından araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mecidiyeköy Motosiklet Kaza

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