Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde genç motosikletliyle seyir ettiği esnada karayolundaki trafik bir anda durdu. Trafiğin aniden yavaşladığını geç fark eden otomobil sürücüsü ise frene bastı. Fren sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, şerit değiştirdi. Orta şeride giren otomobil arkasından gelen motosikletli çarpıştı. Olayda kısa sürede direksiyon hakimiyetini sağlayan motosikletli, ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
"AZ KALSIN BENİ ÖLDÜRÜYORDUN"
Kaza sonrası motosikletlinin emniyet şeridine park ederek duran trafikte otomobile doğru yürüyen genç, sürücüye “Az kalsın beni öldürüyordun” diyerek tepki gösterdi. Sürücü ise önündeki aracın bir anda durdurduğunu söyleyerek kendini savundu. Taraflar ardından araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.
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