Motosikletli şov kötü bitti.

Brezilya'da motosikletinin ön kısmını havaya kaldırarak giden şahıs, bu sırada kendisini kayda alan arkadaşına bakınca önündeki otomobile çarptı. Motosiklet devrilirken, sürücü de yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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