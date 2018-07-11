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Motosikletli şov kötü bitti

İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2018 11:45 | Son Güncelleme

Motosikletli şov kötü bitti.

Brezilya'da motosikletinin ön kısmını havaya kaldırarak giden şahıs, bu sırada kendisini kayda alan arkadaşına bakınca önündeki otomobile çarptı. Motosiklet devrilirken, sürücü de yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Motosiklet ŞOV Kaza

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