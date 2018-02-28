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Motosikletli şovun sonu kötü bitti

İLGİNÇ HABERLER  | 28.02.2018 20:14 | Son Güncelleme

Otoyolda trafik güvenliğini hiçe sayan şahıs, motosikletiyle tek tekerleği üzerinde seyretti. Motosikletini düzelttiğinde ise kontrolü kaybetti.

Çin'de otoyoldaki motosikletli şov kötü bitti. Otoyolda trafik güvenliğini hiçe sayan şahıs, önce motosikletiyle yüksek hıza çıktı ardından da bir süre tek tekerleği üzerinde seyretti. Motosikletini düzelttiğinde ise kontrolü kaybetti. Bir süre çabalayan şahıs, motosikleti kontrol altına alamadı ve yere düştü. Şahıs metrelerce sürüklenerek yaralanırken, bir süre daha seyrine devam etse de motosiklet ağaçlara çarparak durabildi.

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Motosiklet ŞOV çin Kaza

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