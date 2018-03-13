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Motosikletli sürücüye çarpıp kaçan adama hayatının dersini verdiler

İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2018 15:14 | Son Güncelleme

Motosikletli sürücüye çarptıktan sonra yoluna devam eden şahısa hayatının dersi verildi.

Motosikletli sürücüye çarptıktan sonra arkasına bakmadan yoluna devam eden 3 tekerli araç, olaya şahit olup kayıtsız kalamayan kahramanlar tarafından takibe alındı. Takibin sonunda ise gerekli ders verildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin Motosiklet Kaza

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