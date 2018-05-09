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Motosikletlinin tehlikeli şovu kazayla bitti

İLGİNÇ HABERLER  | 09.05.2018 09:10 | Son Güncelleme

Mecidiyeköy'de bir grup motosikletlinin trafikte yaptığı tehlikeli şov kazayla bitti. Seyir halinde aniden durarak motosikletin arka tekerleğini havaya kaldıran motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Mecidiyeköy'de geçtiğimiz hafta meydana gelen motosiklet kazası saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Hem kendi canlarını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan bir grup motosikletlinin tehlikeli şovu kazayla bitti.

Aniden durarak arka tekerleğini havaya kaldırmaya çalışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Motosikletle birlikte yola savrulan sürücünün yardımıma diğer motosiklet sürücüleri koştu.

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, bir grup motosikletli akan trafikte tehlikeli bir şekilde seyir alıyor. Sürücülerden bir tanesi motosikletin arka tekerleğini havaya kaldırıyor. Ancak dengesini sağlayamayan sürücü, motosikletiyle birlikte devriliyor. Sürücünün yardımına arkadaşları koşuyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mecidiyeköy Motosiklet Kaza

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